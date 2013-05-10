《台湾金融市场一周展望》亚洲新一轮货币战开打，央行将固守29.5马其诺防线

* 美元兑日圆突破100日圆，亚洲货币跟进贬值

* 台湾央行坚守29.5防线，台币兑美元料贬向29.8价位

* 台股8,300点以上压力重重，外资可能在台指期结算前获利了结

* 台债观望30年长券标售，五年券交易区间可能略上移

记者 董永年

路透台北5月10日 - 美元兑日圆 突破100日圆水准，引发亚洲新一轮货币贬值赛开打。台币在面对韩元跟进日圆竞贬局势，自然也无法自外于此一趋势。展望下周，央行料将令台币兑美元 坚守29.50防线，并蓄势贬向29.80价位。

不过受惠于4月以来的全球降息风潮，以及政策面有利股市，料令刚创下逾21个月高位的台股，在经历短暂回档休息整理后，中期仍将延续涨势，下周大盘加权指数 区间看在7,900-8,400点。

“日圆带动韩元贬值，依过去经验，外资将汇出韩国令韩股下跌，并有部分流入台股。但中期来看，要留意汇价是否影响出口竞争力。”元大宝来投信副总刘兴唐说。

元富投顾总经理刘坤锡则认为，因应韩国降息与韩元贬值，要持续观察台湾央行在利率与汇率政策的变化，虽然央行已言明不跟进降息，但不能排除调降隔拆利率因应。至于汇率，应不至于出现大幅升、贬的走势。

汇银人士则指出，经济基本面不佳，令央行承受企业界要求台币贬值的压力。如今亚洲货币贬值风潮再起，央行自然要适时表态回应。有交易员认为，若国际美元续强，预料台币兑美元有机会看到29.80价位。

一位资深外商银行交易主管表示，本周以来央行的态度看来有更坚决--不论现汇价格处于那里，央行都决意让汇价收在29.500以上。

〞老大应该是在29.500这里画了一条线..〞该交易员说。

另外一位民营银行的交易人士则认为，目前来看国际美元的走势恐怕还是主导汇价的最主要因素，尚难看出短期趋势。

韩国于周四意外降息一码，外界对台湾央行未来货币政策多所揣测，台湾央行周四稍晚表示，将维持适度宽松的基调不变。对于本波外资汇入央行为防堵热钱已启动金检，杨金龙并未回答。但也有央行官员表示，本波外资汇入情况尚属正常，炒汇情势并不明显，但未来仍将紧盯动向，采取行动。

**资金行情延续**

全球降息风持续吹拂，资金行情料延续。摩根投资策略部副总谢瑞妍表示，由于经济数据难见起色，在美、日分别扩大宽松后，包括匈牙利、欧元区、印度、澳洲、波兰、韩国均再度降息，加上市场预期美国联准会短期尚难退场，宽松货币政策仍提供各大风险性资产强力下档支撑。

谢瑞妍分析，短期内由于资金泛滥，股市在低利政策下，企业舍弃传统IPO与增资方式，宁可透过发债来筹资，并积极实施库藏股(buyback)，在银弹护持下，股市供需筹码的利多足以消化近期企业获利与基本面的疑虑。

不过，因景气前景不明朗，谢瑞妍说，市场仍将寻求能见度较高的资产与市场，因此有政策护体的美、日股市可望续获青睐，新兴股市中则以亚股能见度较高。

台股身为亚洲股市一员，近期在外资连续买超以及政府释出检讨证所税课征方案带动下，大盘加权股价指数在本周创下了逾21个月的高点。不过毕竟短线涨幅已大，且下周三就要结算台指期货，除非对后市仍有强烈上涨预期，否则外资在期货与现货已转为正价差的获利情形下，随时有可能在结算前进行获利了结。

一不愿具名的证券商交易主管表示,周四外资已经在5月台指期货 减码逾3,000口多单，但却在新加坡摩台指布建了高达24万口的避险部位，由此可见其居高思危的心态。根据过去台指期货的结算经验，大盘在下周三前波动幅度将加大，若出现回档，因属获利了结型态，因此指数拉回幅度不会太大，先观察位在8,150点的10日线是否出现支撑。

刘兴唐也认为，今年金融市场走的是资金行情，与基本面表现脱钩。只要美国联准会(FED)的宽松货币政策不调整或转向，美股就不会大幅拉回，台股也料将维持震荡上涨格局。

展望下周，他认为要观察政府对证所税政策的调整方向，包括8,500点的课税基准是否改变、自然人是否不课等，对台股都是有利因素。国际方面，则要观察5月中旬美国国债的上限谈判。

台湾财政部长张盛和周四在立法院表示，不会废除课征证券交易所得税，只要有配套措施，可以检讨台股指数 8,500点的课税门槛规定。

**债市看长券标售**

债市在台湾央行表明不会随韩国降息后，今日殖利率随即反弹。交易员普遍认为，以现行资金面与基本面的条件来看，债券欲出现空头走势不易，顶多交易区间会小幅上移。

不过他们也提及，近期国际债市殖利率有反弹迹象，欧洲与澳洲虽有降息题材挹注，但债券殖利率却比降息以前还高，显示目前市场气氛较有利于股市等风险性资产。

展望下周，交易员均指出，周三的30年增额券102/5R标售结果，料将是观察重点。由于这次筹码有350亿台币，较先前20年增额券102/3R标售多了50亿，因此最后得标利率会落在哪，只能由寿险业等实质买盘来决定。

“市场对长期景气与货币政策没把握。以20年券殖利率在1.75%看，加15个基点算合理，若高于1.95%，会带动20年券上移。”一证券商交易员说。

至于交投重心的短券，一证券商交易主管指出，由于央行已表明不降息，在台债离养券利差已经很近的状况下，五年券殖利率欲向下，势必要靠债券附买回(RP)利率下调的带动。不过5月因有缴纳所得税的心理因素，RP利率欲下调不易，因此短券殖利率也仅能在低档的区间进行整理。

他们预估，下周五年券殖利率将是偏向上震荡，大区间先看0.86-0.92%，主要交投区仍在0.87-0.90%。

**资金滥，短率续在低位**

由于提存期初资金水位满溢，台湾银行间短率本周贴紧区间低位。资金调度人士认为，5月税款缴库的紧缩效应尚未浮现，下周资金情势仍续浮滥，短率料将躺在区间低位。

交易员指出，提存期初银行间偏向负数操作，银行间拆入需求不振，加以央行维持适度宽松的基调，每日冲销金额大致与到期量持平，市场资金水位持续高涨，令短率续处区间低位。

“拆出需求不好找，没人要拿钱!”一大型金控旗下银行资金调度人士说。

至于日韩祭出宽松政策，交易员认为，对台湾货币市场影响有限，因为市场资金原已偏滥，加以短期热钱汇入，令市场资金更滥、短率已处低位。

去年7月中旬时韩国意外降息，令台湾央行连续下调委托大型银行代收利率11.8个基点至0.388%，但去年10月韩国央行再降息时，台湾央行就没有进一步调降隔拆代收利率。