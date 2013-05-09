中国央行报告：不宜简单以货币总量/GDP来评估货币条件和通胀压力

路透北京5月9日 - 随着中国广义货币供应量（M2）超过100万亿元人民币，越来越多的人开始关注中国是否存在货币超发的问题。中国央行在2013年第一季度货币政策执行报告中以专栏形式对此进行讨论，并给出了不能简单以M2/GDP来评估货币条件和通胀压力的结论。

以下为专栏主要内容：

如果观察不同的经济体，我们会发现在同样实现经济和物价平稳运行的情况下，有的经济体货币总量会相对多一些，货币总量/GDP要高一些，有些则要相对少一些，货币总量/GDP也会比较低。这是一个很有意思的现象。实际上，各经济体货币多与寡，与其融资结构、储蓄水平等有很大关系，需要对此作客观、科学的认识。

银行融资占比较高的经济体，一般而言其货币总量也会相对较多。一般间接融资比重高、银行融资占比大的经济体，其货币总量一般也会相对较多，M2/GDP会比较高；相反，若直接融资发达，其货币总量相对就会少一些，M2/GDP也会比较低。对此需要从货币创造的角度理解。银行资产扩张行为（如发放贷款、购买 非银行债券和外汇等）会直接派生存款，由于存款构成货币统计的主要部分，这样全社会的货币总量也就会相应增长。而直接融资过程（如发行和购买股票、债券等）只涉及货币在不同企业和个人之间的转移和交换，货币总量并不发生变化，直接融资的规模越大，货币供应量在全部金融资产中的占比就会越低，从而导致货币总量/GDP较低。概而言之，由于货币由银行体系创造，一个经济体越是依靠银行体系融资，其货币总量也就可能相对越多。从国际上看，亚洲经济体普遍较多依赖银行体系提供国内信用，此外由于银行体系购买外汇也投放了大量货币，银行融资占比高导致这些经济体货币总量/GDP比较高，如2012年日本和韩国的M2/GDP就分别达到238.7%和144.3%，显然这与它们的融资结构有很大关系。

储蓄率比较高的经济体，其货币总量也往往会比较高。货币主要是从银行的各类存款统计出来的，储蓄率高会增加经济主体对存款的需求，尤其是在金融市场不发达，金融资产相对较少的情况下，承担价值储藏功能的存款数量也就会相对较多，货币总量就会比较大。进一步看，若企业通过直接融资渠道获得的资金少，有资金需求时就需要更多依靠银行贷款，而这又会派生出新的存款，从而增加货币总量。如亚洲经济体储蓄率普遍高于欧美，居民习惯选择存款进行储蓄，从而大大增加了对货币的需求，其货币总量/GDP也普遍较欧美更高。

综上可见，对于一个以银行融资为主、储蓄率高的经济体，其货币总量就会相对多一些。随着经济结构逐步调整转型，银行融资占比下降，融资渠道更加多元，居民资产组合的选择会更加丰富，同时随着消费占比上升，储蓄率也会降低，这些因素都会使货币增长速度逐步放缓，货币总量/GDP也不会持续上升，并有可能逐步降低下来。因此，不宜简单比较不同经济体货币总量/GDP的高低来评估货币条件和通胀压力等问题。还应看到直接融资发达的经济体，包括债券、股票等在内的加总金融资产可能并不少，如果以全部金融资产而不仅是货币总量来比较的话，其与经济总量的比值也会比较高。