更新版 1-中国央行：继续实施稳健货币政策，进一步推进利率汇率改革

* 继续实施稳健货币政策

* 对通胀表述缓和，但也不可盲目乐观

* 将综合运用货币政策工具组合

* 关注企业负债和杠杆水平上升

* 进一步推进利率和汇率改革 (新增更多细节及背景)

路透北京5月9日 - 其他国家轮番降息，中国经济复苏迹象不明，内忧外患导致中国央行只能静观其变。其最新货币政策报告表示坚持稳健货币政策不变，对通胀的措辞则略有缓和。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并关注企业杠杆和地方政府负债。

央行周四发布2013年第一季度货币政策执行报告称，当前物价对需求扩张仍比较敏感，在物价总水平回落的同时，要前瞻性引导、稳定好通胀预期。

“继续实施稳健的货币政策，增强政策前瞻性、针对性和灵活性，统筹考虑稳增长、控通胀、防风险，把握好货币政策调控的重点、力度和节奏，...保持价格总水平基本稳定。”报告称。

央行指出，当前经济运行中仍面临不少风险和挑战，一些“老问题”仍比较突出。其中包括：经济平稳运行的基础还不稳固，内生增长动力仍待增强。在出口、房地产等既有增长引擎动力有所减弱的情况下，投资在很大程度上仍依靠基础设施和国有投资推动。

此外，部分企业负债和杠杆水平有所上升，一些地方平台融资渠道更加复杂；同时主要经济体宽松货币政策的负面溢出效应加大，助推了国内信用的顺周期扩张，增加了金融宏观调控的难度。

为此，央行将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，把好流动性总闸门，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及其他创新流动性管理工具组合，保持银行体系流动性合理适度，引导市场利率平稳运行。

随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行今日在公开市场重启了睽违近一年半的央票。业内人士并称，就目前中国经济形势看，短期内政策有望继续维持中性。

中共中央政治局此前称，世界经济增长动力不足，国内经济增长动力仍需要增强，金融领域潜在风险需要加强防范，将继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策。

**对通胀表述缓和，但也不可盲目乐观**

在2012年四季度的货币政策执行报告中，央行对通胀的表述是“在经济转轨发展阶段，金融宏观调控需要始终强调防范通胀风险”，相比而言，这次对物价上涨的担忧已经略有缓和。

央行认为，前一段时期消费物价回落，也与铺张浪费活动受到抑制及疫病传播等特殊因素有关。

“总体来看，对下一阶段的物价形势还不可盲目乐观，要注意预先防范通胀风险，前瞻性引导、稳定好通胀预期。”报告称。

而对物价前景表示谨慎的理由包括：在经济潜在增速阶段性趋降的大背景下，物价的需求弹性上升，总需求回升及宏观刺激政策更容易导致物价上涨。前期房价出现一轮上涨，也可能传导并加大其他关联领域的成本压力。

中国国家统计局周四公布的最新数据显示，4月居民消费价格指数(CPI)同比温和上涨2.4%，基本符合预期，未来数月整体通胀仍将是温和上行;4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，创下六个月最大降幅，主要受国际大宗商品价格下降影响，同时也说明国内经济是弱复苏，需求没有明显的反弹。

路透此前调查显示，鉴于中国一季度经济表现逊预期，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，但总体仍较乐观，预计今明年中国经济增长率在8%左右，通胀虽将温和上涨但仍可控。

**进一步推进利率和汇率改革**

央行并表示，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率双向浮动弹性，使市场供求在汇率形成中发挥更大作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。并提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

人民币兑美元即期 周四连续第三日收创历史新高。受连续第二日刷新历史高点的中间价提振，即期汇价今日继续跳空高开，盘中并一度逼近涨停价位。市场人士并预计人民币6月之前仍然将延续升值走势。

央行表示，将加快培育市场基准利率体系，优化市场化利率传导渠道。进一步提高中央银行市场利率引导和调控水平，强化价格型调控机制，促进经济金融协调发展。

同时，支持人民币在跨境贸易和投资中的使用，稳步拓宽人民币流出和回流渠道。推动人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为跨境贸易人民币结算业务发展服务。密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。

此外，将严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款。落实好差别化住房信贷政策，支持保障性住房、中小套型普通商品住房建设和居民首套自住普通商品房消费，坚决抑制投机投资性购房需求。