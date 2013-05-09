中国央行报告: SLO和SLF的创设将进一步增强流动性管理灵活性和主动性

路透上海5月9日 - 中国央行2013年第一季度货币政策执行报告在其所附专栏文章中表示，央行于今年年初创设了公开市场短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations，SLO）和常设借贷便利（Standing Lending Facility，SLF），与其他货币政策工具相互配合和补充，将进一步增强央行流动性管理的灵活性和主动性，丰富和完善货币政策操作框架。

题为“创新流动性管理工具”的专栏文章写道：

受外部形势不稳及资本流动多变等因素影响，近年来银行体系短期流动性供求的波动性有所加大，尤其是当多个因素相互叠加或市场预期发生变化时，有可能出现市场短期资金供求缺口难以通过货币市场融资及时解决的情形，不仅加大了金融机构流动性管理难度，而且不利于中央银行进行流动性总量调节。为提高货币调控效果，有效防范银行体系流动性风险，增强对货币市场利率的调控效力，客观上需要进一步创新和完善流动性供给及调节机制，不断提高应对短期流动性波动的能力，为维持金融体系正常运转提供必要的流动性保障。

立足现有货币政策操作框架并借鉴发达经济体相关经验，中国人民银行于2013年年初创设了公开市场短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations，SLO）和常设借贷便利（Standing Lending Facility，SLF），在银行体系流动性出现临时性波动时相机运用。

公开市场短期流动性调节工具作为公开市场常规操作的必要补充，以7天期内短期回购为主，遇节假日可适当延长操作期限，采用市场化利率招标方式开展操作。中国人民银行根据货币调控需要，综合考虑银行体系流动性供求状况、货币市场利率水平等因素，灵活决定该工具的操作时机、操作规模及期限品种等。公开市场短期流动性调节工具的操作对象为公开市场业务一级交易商中具有系统重要性影响、资产状况良好、政策传导能力强的部分金融机构。

常备借贷便利的主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。常备借贷便利的最长期限为3个月，目前以1-3 个月期操作为主；利率水平根据货币调控需要、发放方式等综合确定。常备借贷便利主要以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等；必要时也可采取信用借款方 式发放。常备借贷便利的使用对象主要为政策性银行和全国性商业银行。

上述流动性管理工具的及时创设，既可以有效调节市场短期资金供给，熨平突发性、临时性因素导致的市场资金供求大幅波动，促进金融市场平稳运行，也有助于稳定市场预期和有效防范金融风险。2013年第一季度，中国人民银行及时公布了2013年度公开市场短期流动性调节工具参与机构名单，根据银行体系流动性供求情况开展了常备借贷便利操作，取得了较好的操作效果。公开市场短期流动性调节工具、常备借贷便利操作与其他货币政策工具相互配合和补充，将进一步增强央行流动性管理的灵活性和主动性，丰富和完善货币政策操作框架。(完)