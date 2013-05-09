中国央行报告：经季节调整后的环比价格指数，可更准确及时地判断价格形势

路透香港5月9日 - 中国央行在周四发布的报告中建议，在分析价格形势时，必须综合分析定基、同比和环比价格指数，多使用经季节调整后的环比价格指数，以更准确及时地判断价格形势。

以下是一季度货币政策执行报告中，以专栏形势进行的相关分析：

衡量一个经济体通货膨胀或通货紧缩的指标有很多，如居民消费价格指数（CPI）、生产价格指数（PPI）和GDP 缩减指数等。各种价格指数根据对比基期的不同，又可分为定基、同比、环比等指数。定基价格指数是指在一定时期内对比基期固定不变的价格指数，同比价格指数是以上年同期价格为基期的指数，环 比价格指数是以上期价格为基期的价格指数。各类指数之间可以相互换算，如下面的公式所示。

环比价格指数=报告期（月）定基指数/上期（月）定基指数

同比价格指数=报告期（月）定基指数/上年同期（月）定基指数

年度价格指数=本年累计定基指数的平均数/上年累计定基指数的平均数

不同的价格指数用途有所不同。定基价格指数主要反映价格相对于固定基期价格水平的变化，可以反映价格走势的长期趋势。同比价格指数反映价格水平在一年内的变化，可以较好地排除季节因素的影响。且不同同比指数序列之间也容易找到相关关系，从而进行相关性分析。但缺点是不能反映价格的短期变动，存在一定滞后性。在反映价格水平最新变化方面，环比价格指数更有意义。月环比价格指数反映本月与上月相比价格水平上升或下降的幅度，反映了相邻两个月的价格变动，显示了价格近期发展态势。

值得注意的是，环比指数一般具有明显的季节波动，因此需要剔除季节因素影响后使用。以CPI为例，春节前和春节期间，CPI环比涨幅加大，春节过后明显回落。当春节在1月份时，1月份CPI环比均值显着较高，2月份大幅回落；如果春节在2月份，则2月份CPI环比均值明显升高，3月份迅速回落。2013年春节在2月份，而2012年春节在1月份，在基期水平低及环比涨幅季节性高涨共同作用下，CPI同比涨幅由1月份的2.0%大幅升至2月份的3.2%，3月份又回落至2.1%。此外，9月和12月CPI环比涨幅一般较大，而3月、6月涨幅相对较低。