中国央行报告: 中小银行融入资金量明显减少，券商及基金资金需求增大

从期限结构看，市场交易仍主要集中于隔夜品种，回购和拆借隔夜品种的成交量分别占各自总量的82.1%和85.2%，同比分别上升6个和0.4个百分点。交易所市场国债回购累计成交10.1万亿元，同比增长46.4%，成交规模与增速均呈快速冲高态势。