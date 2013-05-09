中国央行报告: 中小银行融入资金量明显减少，券商及基金资金需求增大

路透北京5月9日 - 中国人民银行2013年第一季度货币政策执行报告显示，大型银行整体继续向市场供给资金，融出资金量小幅增加；中小型银行融入资金量明显减少；证券公司及基金公司资金需求增大。
报告称，银行间回购、拆借市场交易活跃，成交量快速增长。
其中，证券公司及基金公司第一季度净融入5.11万亿元，同比多融入1.75万亿元人民币。
第一季度，银行间市场债券回购累计成交37.8万亿元，日均成交6,306亿元，同比增长25.5%；同业拆借累计成交10.29万亿元，日均成交1,714亿元，同比增长3%。
从期限结构看，市场交易仍主要集中于隔夜品种，回购和拆借隔夜品种的成交量分别占各自总量的82.1%和85.2%，同比分别上升6个和0.4个百分点。交易所市场国债回购累计成交10.1万亿元，同比增长46.4%，成交规模与增速均呈快速冲高态势。
人民币利率互换交易有所上升。第一季度，人民币利率互换市场名义本金总额为7,375.8亿元，同比增长50.1%。从期限结构看，1年及1年期以下交易最为活跃，其名义本金总额为5,770.2亿元，占总量的78.2%。
如下为2013年第一季度金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况(单位：亿元)
---------回购市场---------- ---------同业拆借----------
2013年第一季度 2012年第一季度 2013年第一季度 2012年第一季度
中资大型银行(1) -127464 -115482 -19508 -21874
中资中小型银行(2) 27354 49142 -6580 7791
证券及基金公司 38383 26664 12690 6945
保险公司 18544 11526 — —
外资金融机构 5903 4792 3311 1620
其他金融机构和产品(3) 37280 23359 10087 5518
注：（1）中资大型银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、国家开发银行、交通银行、邮政储蓄银行。
（2）中资中小型银行包括招商银行等17家银行、小型城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行。
（3）其他金融机构和产品包括城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、资产管理公司、社保基金、投资公司、企业年金、其他投资产品等，其中部分金融机构和产品未参与同业拆借市场。
（4）负号表示净融出，正号表示净融入。
数据来源：中国外汇交易中心。(完)
(发稿 张胜男; 审校 张喜良)