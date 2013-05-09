表格：美国5月4日当周初请失业金人数为32.3万人，创2008年1月来最低

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
05/04/13 323,000 336,750 -- --
04/27/13 327,000-R 343,000-R 3,005,000 2.3
04/20/13 342,000 358,250 3,032,000-R 2.3
04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3
04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4
03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4
03/23/13 357,000 343,000 3,091,000 2.4
03/16/13 341,000 340,750 3,070,000 2.4
* R代表修正值。 (完)
(编译 侯向明; 审校 田建华)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。