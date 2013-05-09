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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 20:40 BJT

表格：美国5月4日当周初请失业金人数为32.3万人，创2008年1月来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

05/04/13 323,000 336,750 -- --

04/27/13 327,000-R 343,000-R 3,005,000 2.3

04/20/13 342,000 358,250 3,032,000-R 2.3

04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3

04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4

03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4

03/23/13 357,000 343,000 3,091,000 2.4

03/16/13 341,000 340,750 3,070,000 2.4

* R代表修正值。 (完)

(编译 侯向明; 审校 田建华)

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