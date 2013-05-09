表格：美国5月2日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透5月9日 - 美国农业部(USDA)周四公布5月2日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 239.2 226.3 465.5 270.2 228.5 26,767.8 27,504.8
大麦 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 134.0 85.6
玉米 115.8 170.0 285.8 196.7 170.0 16,865.6 37,527.3
高粱 1.7 120.0 121.7 1.7 120.0 1,478.6 740.1
大豆 193.8 391.7 585.5 204.3 451.7 36,482.7 34,484.0
豆粕 34.5 37.4 71.9 82.2 41.9 8,709.9 6,472.1
豆油 0.9 0.0 0.9 8.7 0.0 832.7 402.9
皮马棉 1.3 0.0 1.3 1.4 0.0 825.2 596.5
陆地棉 117.3 84.0 201.3 124.4 84.1 11,869.8 11,110.0
稻米 38.3 0.0 38.3 39.2 0.0 3,052.7 2,829.9 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 侯向明)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。