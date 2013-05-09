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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 01:06 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为2.980%，投标倍数为2.53

路透华盛顿5月9日 - 美国财政部称，其30年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.980% 中值 2.944% 低值 2.899% 价格/得标 价格 97.927211 高值得标比率 62.31% 投标倍数 2.53 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,063,300 总投标 40,481,594,800 竞争性投标得标 15,987,798,500 非竞争性投标得标 12,264,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 27,417,500,000 初级市场交易商得标 7,307,889,000 直接投标 5,163,250,000 直接投标得标 　2,474,401,000 间接投标 7,888,580,000 间接投标得标 6,205,508,500 发行细节 发行日 2013/05/15 到期日 2043/05/15 CUSIP码 912810RB6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 母红; 审校 李军)

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