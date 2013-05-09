表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为2.980%，投标倍数为2.53

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透华盛顿5月9日 - 美国财政部称，其30年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.980% 中值 2.944% 低值 2.899% 价格/得标 价格 97.927211 高值得标比率 62.31% 投标倍数 2.53 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,063,300 总投标 40,481,594,800 竞争性投标得标 15,987,798,500 非竞争性投标得标 12,264,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 27,417,500,000 初级市场交易商得标 7,307,889,000 直接投标 5,163,250,000 直接投标得标 2,474,401,000 间接投标 7,888,580,000 间接投标得标 6,205,508,500 发行细节 发行日 2013/05/15 到期日 2043/05/15 CUSIP码 912810RB6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。