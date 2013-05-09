美国基金：5月8日当周货币市场基金增加195.4亿美元--ICI

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透5月9日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至5月8日当周，美国货币市场共同基金总资产增加195.4亿美元，至2.583万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加158.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加33.6亿美元，免税基金增加3.3亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加32.8亿美元至8,937.3亿美元。其中应税政府货币市场基金资产增加15.9亿美元至1,931.6亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加7.7亿美元至5,129.5亿美元，免税基金资产增加9.1亿美元至1,876.3亿美元。
报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加162.7亿美元至1.689万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产增加142.6亿美元至7,016.9亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加25.9亿美元至9,148.1亿美元。免税基金资产减少5.8亿美元至725.5亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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