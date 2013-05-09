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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 04:07 BJT

美国基金：5月8日当周货币市场基金增加195.4亿美元--ICI

路透5月9日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至5月8日当周，美国货币市场共同基金总资产增加195.4亿美元，至2.583万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产增加158.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加33.6亿美元，免税基金增加3.3亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加32.8亿美元至8,937.3亿美元。其中应税政府货币市场基金资产增加15.9亿美元至1,931.6亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加7.7亿美元至5,129.5亿美元，免税基金资产增加9.1亿美元至1,876.3亿美元。

报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加162.7亿美元至1.689万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产增加142.6亿美元至7,016.9亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加25.9亿美元至9,148.1亿美元。免税基金资产减少5.8亿美元至725.5亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)

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