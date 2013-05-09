南非汇市：外资涌入公债市场推升兰特，降息预期提振公债价格

路透约翰内斯堡5月9日 - 南非公债周四上涨，因数据显示3月制造业产出萎缩，降息预期随之升温。

2026年到期的指标公债收益率 触及盘中低点6.565%，较周三收盘跌18个基点，当日收盘下跌15.5基点报6.59%。

2015年到期的较短期公债收益率 跌10个基点至4.96%。

南非统计局周四公布，3月制造业产出较上年同期下降2.2%，2月已经萎缩2.8%。

此前已经有一系列疲弱的经济数据出炉，新的制造业数据再度说明，应进一步实施货币刺激以振奋步履维艰的经济。

南非央行将于5月23日结束为期三天的政策会议，自央行2012年7月将指标附买回利率调低50基点以来，该利率一直维持在40年低点的水平上。

外资流入债券市场推动兰特在周四走强，至1537 GMT，兰特/美元 升值0.37%报8.9845，前日收盘为9.0175。(完)

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