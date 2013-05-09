欧洲经济指标预测--5月10日-5月17日****

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月6日当周 5月10日(五) 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 3月 +0.5% -1.5% 经季节调整后进口(较前月) +1.5% -3.8% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差165 顺差171 0800 意大利工业生产(较前月) 3月 -0.2% -0.8% (较上年同期) -3.9% -3.8% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 逆差41.0亿 逆差42.8 全球贸易收支(亿英镑) 逆差90.0亿 逆差94.2 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 +0.8% +2.4% 2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负1 5月14-17日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 4月 -0.5% -0.2% (较上年同期) -0.6% +0.3% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.5% -0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字49 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.2% HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -2.2% -3.1% 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 39.0 36.3 ZEW现况指数 11.5 9.2 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.3% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第一季初值 +0.3% -0.6% (较上年同期)(未经季节调整) +0.2% +0.1% 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 -0.1% +0.8% (较上年同期) +0.9% +1.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 持平 持平 (较上年同期) -0.2% -0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.3% -0.9% (较上年同期) -2.1% -2.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 -- 减少0.7 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 -- 7.9% 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至3月的三个 -- +0.8% 期) 月 (不包括奖金)(较上年同期) -- +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.2% -0.6% (较上年同期) -0.9% -0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 正25.0 正20.0 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业投资 第二季 -- +1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差65 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 (较上年同期) 1.2% +1.2 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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