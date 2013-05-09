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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 07:41 BJT

****欧洲经济指标预测--5月10日-5月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    5月6日当周  
      
 5月10日(五)
 0600     德国经季节调整后出口(较前月)                 3月            +0.5%         -1.5%
             经季节调整后进口(较前月)                                 +1.5%         -3.8%
             经季节调整后贸易收支(亿欧元)                           顺差165       顺差171
 0800     意大利工业生产(较前月)                       3月            -0.2%         -0.8%
                     (较上年同期)                                     -3.9%         -3.8%
                                                                             
                                                                             
 0830     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             3月       逆差41.0亿      逆差42.8
             全球贸易收支(亿英镑)                                逆差90.0亿      逆差94.2
            
    5月13日当周  
 5月13日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段         预估值         前值
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                      3月            +0.8%        +2.4%
 2301     英国RICS房价差值                              4月               --          负1
 
 5月14-17日                                                                              
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段         预估值         前值
 0600     德国批发(趸售)物价指数(较前月)                4月            -0.5%        -0.2%
                             (较上年同期)                              -0.6%        +0.3%
    
 5月14日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段         预估值         前值
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             4月终值          -0.5%        -0.5%
                              (较上年同期)                             +1.2%        +1.2%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          -0.5%        -0.5%
                                  (较上年同期)                         +1.1%        +1.1%
 0645     法国经常帐(亿欧元)                            3月               --       赤字49
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           4月终值          +0.1%        +0.1%
                                (较上年同期)                           +1.2%        +1.2%
                            HICP(较前月)                               +0.3%        +0.3%
                                (较上年同期)                           +1.3%        +1.3%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                        3月            +0.2%        +0.4%
                      (较上年同期)                                     -2.2%        -3.1%
 0900     德国ZEW经济景气指数                           5月             39.0         36.3
             ZEW现况指数                                                11.5          9.2
     
    
 5月15日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段         预估值         前值
 0530     法国国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季初值         -0.1%        -0.3%
 0600     德国GDP(较前季)(经季节调整)               第一季初值         +0.3%        -0.6%
                (较上年同期)(未经季节调整)                             +0.2%        +0.1%
 0645     法国HICP(较前月)                            4月终值          -0.1%        +0.8%
                 (较上年同期)                                          +0.9%        +1.1%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                   4月             持平         持平
                          (较上年同期)                                 -0.2%        -0.3%
 0800     意大利GDP(较前季)                          第一季初值        -0.3%        -0.9%
                  (较上年同期)                                         -2.1%        -2.8%
                                                                              
 0830     英国请领失业金人数(万人)                      4月               --      减少0.7
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率       3月               --         7.9%
                                                                              
 0830     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同  截至3月的三个          --        +0.8%
          期)                                           月                    
                         (不包括奖金)(较上年同期)                         --        +1.0%
 0900     欧元区GDP(较前季)                          第一季初值        -0.2%        -0.6%
                  (较上年同期)                                         -0.9%        -0.9%
                                                                              
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                         5月           正25.0       正20.0
 
    
 5月16日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段        预估值         前值
 0645     法国工业投资                                 第二季             --          +1%
 0645     法国非农业就业数据                           第一季             --        -0.2%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  3月               --      顺差3.8
               全球贸易收支(亿欧元)                                       --    顺差10.86
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                        4月           顺差65      顺差104
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)      4月终值          -0.1%         +1.2
                                    (较上年同期)                        1.2%         +1.2
 
 5月17日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    (完)

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