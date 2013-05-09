欧洲经济指标预测--5月10日-5月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月6日当周 5月10日(五) 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 3月 +0.5% -1.5% 经季节调整后进口(较前月) +1.5% -3.8% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差165 顺差171 0800 意大利工业生产(较前月) 3月 -0.2% -0.8% (较上年同期) -3.9% -3.8% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 逆差41.0亿 逆差42.8 全球贸易收支(亿英镑) 逆差90.0亿 逆差94.2 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 +0.8% +2.4% 2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负1 5月14-17日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 4月 -0.5% -0.2% (较上年同期) -0.6% +0.3% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.5% -0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字49 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.2% HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -2.2% -3.1% 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 39.0 36.3 ZEW现况指数 11.5 9.2 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.3% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第一季初值 +0.3% -0.6% (较上年同期)(未经季节调整) +0.2% +0.1% 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 -0.1% +0.8% (较上年同期) +0.9% +1.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 持平 持平 (较上年同期) -0.2% -0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.3% -0.9% (较上年同期) -2.1% -2.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 -- 减少0.7 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 -- 7.9% 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至3月的三个 -- +0.8% 期) 月 (不包括奖金)(较上年同期) -- +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.2% -0.6% (较上年同期) -0.9% -0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 正25.0 正20.0 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业投资 第二季 -- +1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差65 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 (较上年同期) 1.2% +1.2 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)