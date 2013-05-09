欧洲央行：仍有采取行动的空间--德国央行总裁魏德曼

路透柏林5月9日 - 德国央行总裁魏德曼周四在一篇报纸采访中表示，当前利率虽处纪录低点，但欧洲央行仍有进一步降息的空间。同时他抨击法国在削减赤字方面没有尽力。

欧洲央行上周四将指标利率调降至0.5%，总裁德拉吉此后表示，将密切关注新公布的数据，并做好进一步调降利率的准备，其中包括已经为零的存款利率。

当被问及欧洲央行是否已经手段用尽时，魏德曼对西德意志汇报(Westdeutsche Allgemeine Zeitung)表示：“货币政策仍有调整的余地，毫无疑问，我们必须留意实质利率为负的风险。”

魏德曼坚决支持央行履行抑制通胀的使命，他认为，鉴于欧元区经济前景趋弱且通胀下滑，央行采取大举扩张的货币政策是非常适宜的。

但他警告称：“当情况改善时，迅速使利率恢复正常，这一点十分重要。低利率肯定不是一劳永逸的解决办法。”