欧洲央行：仍有采取行动的空间--德国央行总裁魏德曼

魏德曼还表示，欧洲国家不应放松改革，他并质疑如果为解决年轻人高失业问题而出台刺激政策，能否创造持久的就业机会。

他认为，惟有具备竞争力的企业和良好的经济环境，才能为年轻人带来长久的希望，并断言“停止改革于事无补。”

“既然加强了对于减赤的规定，我们就不应该要求规定要有通融余地，造成这些规定的可信度打上问号。”他补充说。

魏德曼再一次批评法国未能坚守减赤目标，称法国作为欧元区第二大经济体，在保护欧元区整顿预算的信誉方面至关重要。

他表示，法国今年赤字仍相当于国内生产总值(GDP)的4%，明年甚至会更高，说明他们在预算节约方面没有努力。

“要想赢回信心，我们不能只是定下一套规定，承诺在未来遵守；我们必须全力以赴来实现它。”(完)