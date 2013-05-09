欧洲政经：斯洛文尼亚将出售15家国有企业及加税，以免于求援

路透卢布尔雅那5月9日 - 斯洛文尼亚周四宣布将出售15家国有企业，并调高增值税，以积极避免接受国际纾困，但该国并未提出太多相关细节，并延后缩减支出，而投资人认为该国需减支才能稳定财政。

这项各界期待的方案并没有提及出售国有企业的时间表，将出售的企业包括该国第二大银行、最大电信业者、以及国营航空公司。该国也没有提到这些企业价值多少钱。

该国并表示，缩减公共部门薪资必须等到与各工会协商结果而定。

斯洛文尼亚总理Alenka Bratusek表示，包含自7月1日起将增值税税率从20%上调至22%等举措，应足以避免该国尾随另一欧元区国家塞浦路斯之后寻求欧盟及国际货币基金组织(IMF)纾困。