欧洲政经：斯洛文尼亚将出售15家国有企业及加税，以免于求援

Bratusek在一场新闻发布会上表示，“这项计划能使斯洛文尼亚仍然是完整的主权国家。”财政部长Uros Cufer称：“斯洛文尼亚是一架下坠的飞机，我们首先必须稳定住高度。”

“如果所有的措施都付诸实践，而不仅仅是书面文件，我相信我们仍可解决我们自身的问题，”欧洲央行管理委员会成员暨斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克对奥地利ORF电视表示。

投资公司Alta Invest首席分析师Saso Stanovnik表示，这项计划或许可以争取时间，但并不是“永久性解决方案”。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩的一名发言人称，执委会将研究该计划，并在5月29日作出回覆。

Cufer表示，出售的企业包括第二大国有银行Nova KBM 、最大的电信运营商Telekom Slovenia 、以及航空公司Adria Airways和Ljubljana Airport。政府将不会保留这些公司具有否决权的股份。

Cufer称，斯洛文尼亚的国有银行拥有24亿欧元存款，因此今年拿出9亿欧元来整顿银行业可能不成问题。他表示把不良贷款转移至‘坏账银行’将于6月底前实施。

Bratusek表示，今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将飙升至7.8%，政府的目标是在2014年将该比率降至3.3%。(完) (编译 张明钧/王翔琼; 审校 张荻/戴素萍)