欧元区经济：今年料萎缩0.4%--欧洲央行SPF调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透法兰克福5月9日 - 欧洲央行周四公布的调查显示，今年欧元区经济料将萎缩，较上次调查预估有所下修，为欧洲央行进一步采取政策行动增添理由。
这份最新的专业预测人士调查(SPF)显示，今年欧元区经济料萎缩0.4%。此次调查访问了欧元区53名经济学家、学者和其他专业预测人士，调查时间为4月16-19日。
三个月前的调查结果是今年料为零增长。
此次调查还预计今年通胀率为1.7%，低于上次预估的1.8%。欧洲央行通胀目标是接近但低于2%。
欧洲央行在月报中称，将“非常紧密地关注”所有经济数据。这一表达方式在过去曾预示着会有进一步的政策行动。
详细数据如下:
HICP增幅(%) 2013 2014 2015 2017
第二季调查 1.7 1.6 1.8 2.0
第一季调查 1.8 1.8 1.9 2.0
实质GDP增长率(%) 2013 2014 2015 2017
第二季调查 -0.4 1.0 1.6 1.8
第一季调查 0.0 1.1 1.6 1.8
失业率(%) 2013 2014 2015 2017
第二季调查 12.3 12.2 11.6 9.6
第一季调查 12.1 11.9 11.2 9.5
参阅欧洲央行月报完整内容，请点击(here) (完)
(编译 程琳; 审校 郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。