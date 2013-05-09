《中国报摘》--中国证券报5月10日

* 头版头条:

--中国人民银行一季度货币政策执行报告指出，目前物价形势基本稳定，但对不确定因素仍需密切关注。对下一阶段的物价形势还不可盲目乐观，要注意预先防范通胀风险，前瞻性引导、稳定好通胀预期。

* 其他:

--中国保监会表示，保险经纪公司和保险专业代理公司的注册资本最低限额均大幅提高至5,000万元人民币。这意味着保险中介市场的准入门槛大大提高，有利于净化市场环境，保护被保险人利益。

--普华永道发布的“2012年度中国十大上市银行业绩分析”称，2013年中国银行业经营的外在环境依然十分严峻，商业银行将加快转型和创新步伐。

--在停牌近5个月之后，金马集团 公告称，控股股东神华国能拟以13.46元/股对公司进行全面要约收购，要约总价高达28.56亿元。如成行金马集团将终止上市地位。

--招商银行 公告称，按马蔚华本人意愿，董事会已同意其不再参加新一届董事会执行董事的选举。同时提议增补田惠宇为执行董事候选人，该提案将提交2012年度股东大会审议。

--为了实现今年扭亏为盈的目标，中国铝业 决定全面退出铝加工业务板块，拟整体转让所持铝加工企业的股权，交易涉及到的企业共9家，中国铝业拟将重点放到氧化铝和煤电铝一体化等盈利板块上。

--保利地产 4月实现签约面积80.14万平方米，同比增长11.45%；签约金额94.37亿元，同比增长3.17%。

--根据同花顺统计，截至今年一季度末，有可比数据的2,412家上市公司预收账款总和达到20,023亿元，较去年底增长了8.4%。

--国家海洋局发布的报告预计，海洋经济对国民经济的贡献率稳步上升，到2020年海洋生产总值占GDP比重超过12%，2030年超过15%。(完)