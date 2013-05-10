版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 08:39 BJT

日圆汇率：日本经济财政大臣甘利明称汇率由市场决定，政府无意操纵

路透东京5月10日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示：

* 美元升势反映了美国经济复苏的强劲势头

* 将继续关注外汇市场波动

* 日本政府绝对无意操纵汇率

* 汇率水准由市场决定 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐