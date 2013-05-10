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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 08:15 BJT

日本股市：日经指数跳至五年新高，因美元兑日圆突破100大关

路透东京5月10日 - 日本股市日经指数周五创下五年新高，因美元兑日圆终于突破100大关，这个汇率水平应该会让很多日本出口商产生强劲获利。

日经指数 上涨2.5%至14,450.68点,为2008年6月来最高水准。东证股价指数 上涨2.3%，至1,208.93点.(完)
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