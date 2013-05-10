东京汇市：美元兑日圆持稳在四年高点，此前升破100日圆关卡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧洲央行上周四降息至0.5%。
澳元兑美元 慢慢收复失地，报1.0083美元，之前一度跌至1.0046，为6月末以来最低。
自澳洲央行周二降息至纪录低点后，澳元一直承压。
澳洲央行将于周五晚些时候发布货币政策声明。
路透访问52位分析师得出的调查结果显示，一个月后澳元兑美元料在1.0300，一年后料在平价水准。此次调查于周五公布，但调查时间是在澳元大跌之前。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/李爽/程琳; 审校 徐文焰/张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。