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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 08:27 BJT

东京汇市：美元兑日圆持稳在四年高点，此前升破100日圆关卡

欧洲央行上周四降息至0.5%。

澳元兑美元 慢慢收复失地，报1.0083美元，之前一度跌至1.0046，为6月末以来最低。

自澳洲央行周二降息至纪录低点后，澳元一直承压。

澳洲央行将于周五晚些时候发布货币政策声明。

路透访问52位分析师得出的调查结果显示，一个月后澳元兑美元料在1.0300，一年后料在平价水准。此次调查于周五公布，但调查时间是在澳元大跌之前。(完)

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