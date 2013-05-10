意大利财政：经济部长萨柯曼尼称，今年无需额外减支及加税

路透罗马5月9日 - 意大利经济部长萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)表示，他不认为2013年有必要额外加税及缩减支出，描绘出新政府解决国家长期衰退问题的计划轮廓。

萨柯曼尼稍早接受La7电视台专访，当被问及意大利今年是否有需要额外修正预算措施时，他称：“我不这么认为。”

由莱塔(Enrico Letta)领导的新执政联盟原本料将在周四通过一项行政命令，以暂停征收不受欢迎的房屋税，并为遭资遣劳工的福利支出措施融资。

“我们必须避免做出轻率的承诺，”萨柯曼尼表示；他在两周前获任目前职位，先前则是担任央行官员。

一份政府声明稿指出，这项行政命令将在未来数日内通过，在这之前各部会首长必须找到填补冻结居民IMU税项后的预算缺口的方法；冻结IMU税所造成的预算缺口约20亿欧元。

这项行政命令将会是远离节约措施、转向刺激成长政策的第一步，藉以刺激这个已经连续六季陷入衰退的经济体；总理莱塔曾宣誓要终结经济衰退，在此同时遵守欧盟的预算限制，但他也曾表示要在两者间取得平衡有困难。

在赤字问题方面，萨柯曼尼表示，“政府已经为了2013年赤字而动用了所有可以回旋的空间，2014年也将继续这么做。”，明显暗示明年可能上修其目标。