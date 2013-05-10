《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月10日

路透香港5月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7599港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周四收低22.5点或0.15%，报15,082.62点，因市场的近期动能消退，苹果 走低拖累大盘。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 189.990 -1.36 29792 14.743 0.29 中国铝业 9.970 -0.20 57067 3.095 1.13 中国移动 55.610 -0.18 125871 86.306 0.41 中国人寿 42.360 -2.75 59014 21.914 -0.84 中石油 131.110 -0.70 31171 10.174 -0.64 中石化 111.110 -1.75 20868 8.622 -0.32 汇丰控股 56.520 -0.95 110319 87.718 -0.26 中电信 53.110 0.19 20751 4.121 0.03 中国联通 14.640 0.00 96568 11.360 -0.52 兖州煤业 10.580 -2.04 105129 8.210 -0.24 华能国际 48.400 -0.78 34010 9.389 -1.47 南方航空 27.570 1.92 11250 4.279 -0.03 东方航空 20.900 1.80 7844 1.622 -49.63 中芯国际 3.860 -0.77 83917 0.599 -0.16(完 )