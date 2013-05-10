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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月10日

路透香港5月10日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7599港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      周四收低22.5点或0.15%，报15,082.62点，因市场的近期动能消退，苹果
 走低拖累大盘。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       189.990   -1.36      29792            14.743       0.29
 中国铝业                       9.970   -0.20      57067             3.095       1.13
 中国移动                      55.610   -0.18     125871            86.306       0.41
 中国人寿                      42.360   -2.75      59014            21.914      -0.84
 中石油                       131.110   -0.70      31171            10.174      -0.64
 中石化                       111.110   -1.75      20868             8.622      -0.32
 汇丰控股                      56.520   -0.95     110319            87.718      -0.26
 中电信                        53.110    0.19      20751             4.121       0.03
 中国联通                      14.640    0.00      96568            11.360      -0.52
 兖州煤业                      10.580   -2.04     105129             8.210      -0.24
 华能国际                      48.400   -0.78      34010             9.389      -1.47
 南方航空                      27.570    1.92      11250             4.279      -0.03
 东方航空                      20.900    1.80       7844             1.622     -49.63
 中芯国际                       3.860   -0.77      83917             0.599      -0.16(完
 )
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