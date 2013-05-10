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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 08:22 BJT

日本数据：4月未偿银行贷款较上年同期增长1.7%--央行

路透东京5月10日 - 日本央行周五公布的数据显示，日本主要银行4月放款余额较上年同期增长1.7%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为467.028万亿(兆)日圆(4.70万亿美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，*为修正值)：

4月 3月 2月

含信金银行 +1.7 +1.5* +1.5

不含信金银行 +2.1 +1.9 +1.8

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(here)(完) (编译 王翔琼; 审校 徐文焰)
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