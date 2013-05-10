美国政经：众院共和党通过议案，若举债上限调高未达成协议政府可借钱偿债

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透华盛顿5月9日 - 美国众议院共和党议员周四通过一项议案，允许政府在国会没能就调高举债上限达成协议的情况下，借钱来兑付债券本息和发放养老金。
这项议案料将在民主党控制的参议院受阻。但这本质上是共和党的一个战术性部署，可使共和党有理由表示自己已尽最大努力避免可能发生的债务违约，和重蹈2011年债务上限之争的覆辙。
这项议案以221对207票得到通过，无民主党人支持。实际上，该议案将仅为两项支出提高举债上限：公债的本息支出，以及社保退休金福利支出。其他政府支出将以收入来负担，直到无钱可用。
白宫表示将否决该议案。民主党议员称此议案为“先付钱给中国”，因为中国持有逾1.2万亿(兆)美元美国公债，是美国最大的外国债主。
一些共和党人也反对该议案，称这将使美国产生更多债务，而债务恰恰是共和党一直宣称希望解决的问题。(完) (编译 程琳; 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。