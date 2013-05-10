中国个股：神华集团子公司拟29亿元要约收购金马集团股份，以寻求后者退市

路透上海5月10日 - 停牌五个多月的广东金马旅游集团股份有限公司 周五公告称,其控股股东、神华集团旗下神华国能拟以约29亿元人民币要约收购金马集团其余股份，该项要约收购以寻求金马集团退市为目的。

公告显示，神华国能要约收购数量为2亿1,217.78万股，占金马集团总股本的21.03%，要约价格为每股13.46元，而金马停牌前30个交易日每日加权平均价的平均值为9.29元，溢价45%。若与停牌前收盘价10.61元相比，溢价27%。

本次要约收购期限为30日，具体起止日期将在经中国证监会审核无异议的要约收购报告书中公布。神华国能指出，若要约收购期满，未接受要约的社会公众股占总股本比例低于10%，本次要约收购生效。要约收购生效后金马集团将立即申请退市。

根据中国相关法规，若上市公司公众股占比低于10%将不再具备上市条件。目前神华国能持有金马集团78.97%股份。

2012年10月，神华集团受让原属国家电网公司的国网能源开发公司（目前已更名为神华国能），从而间接收购了金马集团。

公告称，由于神华集团及其旗下中国神华 、神华国能及金马集团均从事煤炭及发电业务，构成同业竞争，若是未来神华国能持续向金马集团注入相关煤电资产，中国神华与金马集团的业务经营地域将进一步重叠，加剧两上市公司之间的同业竞争。

公告亦指出，若本次要约收购未生效，金马集团仍维持上市地位，神华国能将继续履行相关承诺，择机将神华国能拥有或控制的已运营火电资产及配套煤矿在2016年前注入金马集团，在建或处于前期阶段的火电及配套煤矿项目在五年内注入金马集团。