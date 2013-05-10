台湾央行：维持适度宽松基调不变，紧盯热钱是否进股市

路透台北5月10日 - 韩国上日意外降息一码，外界对台湾央行未来货币政策多所揣测，台湾央行周四稍晚表示，将维持适度宽松的基调不变。

韩国央行周四下调指标利率，是七个月以来首见。虽然不是市场普遍预期的按兵不动，但考虑到工业增长疲软暗示经济复苏没有预期那么快，此举并不让人惊讶。相关新闻请见

此外近期台湾大型工商团体频频建言，希望台币兑美元汇率能够贬值以增进出口竞争力。央行副总裁杨金龙面对记者询问时表示，台湾与亚洲各国情况不尽相同，台湾不必采取类似日本的量化宽松政策。

〞到目前为止，央行的货币政策还是维持适度宽松的基调不变。〞杨金龙说。而台湾央行将在6月下旬将召开第二季全体理监事会议商讨利率决策。

对于韩国央行的降息，杨金龙表示，台湾和韩国的通膨水位不同，一般来说，韩国的通膨都很高，〞我们是很平稳的，现在南韩通膨趋缓，让他们有降息空间。〞

杨金龙也表示，目国内短期利率高于日本、欧元及美国，但长期利率则低于美国和韩国。

他周三赴立法院报告中表示，韩国出口与日本相似度高，受日圆贬值冲击较台湾大。若以实质有效汇率指数来看，台湾的实质有效汇率指数 相对稳定，且出口价格竞争力优于韩国。

对于本波外资汇入央行为防堵热钱已启动金检，杨金龙并未回答。但也有央行官员表示，本波外资汇入情况尚属正常，炒汇情势并不明显，但未来仍将紧盯动向，采取行动。