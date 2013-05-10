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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 08:34 BJT

表格：外资5月4日止当周卖超日股，日本投资人连续两周买超外国债券

路透东京5月10日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，日本投资人在过去两周为海外债券的净买家，逆转先前自1月以来的卖超情况。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资（负值代表卖超）：

股市 债市 货币市场

4月28日-5月4日 -26.2 +267.0 -123.8

4月21-27日 +607.9 +587.7 +813.1

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）：

股市 债市 货币市场

4月28日-5月4日 +28.0 +309.9 -54.9

4月21-27日 -18.4 +204.4 -5.4

(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
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