表格：外资5月4日止当周卖超日股，日本投资人连续两周买超外国债券

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京5月10日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，日本投资人在过去两周为海外债券的净买家，逆转先前自1月以来的卖超情况。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资（负值代表卖超）：
股市 债市 货币市场
4月28日-5月4日 -26.2 +267.0 -123.8
4月21-27日 +607.9 +587.7 +813.1
日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）：
股市 债市 货币市场
4月28日-5月4日 +28.0 +309.9 -54.9
4月21-27日 -18.4 +204.4 -5.4
(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。