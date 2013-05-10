中港个股：中国铝业拟全面退出铝加工业务，以降低负债率专注优质资源开发

路透北京5月10日 - 为实现今年扭亏为盈的目标，全球第二大氧化铝生产商--中国铝业 拟全面退出铝加工业务板块，以降低资产负债率，专注于优质资源开发及围绕优质资源开展业务。

中国铝业周四晚间在上证所刊登公告称，拟整体转让所持铝加工企业的股权，交易涉及到的铝加工企业共九家。此外，中国铝业贵州分公司的氧化铝生产线相关资产将通过协议转让的方式转让给其控股股东--中国铝业公司。

中国证券报周五报导引述一位行业分析师对此表示，“此次中国铝业拟整体转让所持铝加工企业的股权，一方面是将亏损严重的板块从上市公司中置换出去，另一方面出售旗下公司股权可以从现金流方面得到一定的改善，中国铝业可以利用这部分资金发展更强项的项目。”

公告并表示，中国铝业拟在北京产权交易所公开挂牌整体转让所持的包括中铝河南铝业有限公司86.84%股权等八家铝加工企业的股权；此外，西北铝加工分公司将在中国铝业与中铝公司间通过协议转让方式交易。

对于上述资产的接受者，公告称，中国铝业公司有意参与竞买，但尚需取得中国政府有关监管部门批准。若监管部门批准中国铝业公司参与竞买且竞买成功，本次交易将构成关联交易。

如本次交易能全部完成，中国铝业将退出铝加工市场，转而扩大自己在优质资源开发、氧化铝和煤电铝一体化等方面上的竞争优势。

2012年，受国际国内铝价大幅下挫的影响，公司归属上市公司股东的净亏损达到82.34亿人民币，与2011年净盈利2.38亿元相比大幅下降。

此外，公司同日发布公告并称，同意中铝香港在境外发行不超过10亿美元的永续债券，公司为中铝香港本次发行提供担保。

中国铝业A股周四收报4.02元人民币，过去一个月累计下跌2.2%。(完)

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