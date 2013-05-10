美国债市：5月8日止当周外国央行减持美国公债但增持机构债--FED

路透纽约5月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，截至5月8日止当周，外国央行持有的美国可交易证券总量减少46亿美元，至3.3兆(万亿)美元。

托管持仓明细显示，外国央行持有的美国公债减少54亿美元，至2.9兆美元。

外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量增加6.26亿美元，至3,114亿美元。

美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券增加1.51亿美元，至387亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。

外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家，其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一。中国和日本是持有美国公债最多的两个国家。

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