金砖国家：5月9日股汇市收盘纵览

路透5月10日 -

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月9日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.37%，报1,56.65点。

中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，经济数据显示基本面尚弱

香港股市：恒生指数收低，中止连四日涨势

中国汇市：人民币连三日收创新高盘中逼近涨停，中间价强化升值预期

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印度股市：收低，结束三个交易日的涨势，从三个月高点回落，因投资者对Reliance Industries和Sun Pharmaceutical等近期表现出色的蓝筹股进行获利了结。指标BSE指数 跌0.26%，或51.14点，报19,939.04点，周三曾收于1月30日以来最高收盘水准。NSE指数 跌0.32%，或19.15点，报6,050.15点。

印度汇市：印度卢比在六个交易日当中第五次走软，因石油和黄金进口企业持续不断的美元需求抵消了本地区正面风险信心的影响，本地股市下跌亦构成拖累。卢比兑美元 收报54.25/26 ，较周三收盘价54.16/17走贬，盘中交投于54.14-54.3150区间。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,452.170点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.17%至786.94点。

俄罗斯汇市：纽约汇市尾盘卢布兑美元 报31.19卢布。 ========================================================================================

巴西股市：受企业业绩不佳拖累而下滑，圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.64%，报55,447.56点。

拉美汇市：巴西雷亚尔与墨西哥披索走软，因美联储政策前景疑虑打击风险资产。

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南非股市：小幅收跌，受获利了结影响，且有消息称制药商drugmaker Adcock Ingram 可能收到新的收购报价，该股蹿升逾8%至纪录高位。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌0.41%，报35,679.33 点。综合指数 收升0.29%，至40,337.81点。