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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 08:55 BJT

重发-《全球主要国家债券发行预告》--5月10日-5月17日

(重发以修改提取码)
    路透5月10日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日期  时间   国家   规模     发行细节
 5/10         意大            国库券标售
              利              
 5/13  1350   法国            国库券(BTF)标售
                              
 5/13         意大            中长期债券标售
              利              
 5/14         日本            30年期公债标售
 5/14         英国            2018年到期公债
 5/14  0840   西班            六个月和12个月期国库
              牙              券
 5/15         日本            一年期贴现国库券标售
 5/15         德国   50亿欧   标售两年期公债
                     元       
 5/16         英国            2044年到期公债
 5/16         日本            三个月期贴现国库券标
                              售
 5/16         日本            五年期公债标售
 (完)
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王翔琼; 审校 戴素萍)
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