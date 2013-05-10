《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月10日

*工商时报：

--国际热钱来袭，引爆外资昨日继续买超81.8亿台币，外资连11日买超843.2亿元宛如一波认错行情，不仅继续推升台积电 昨日收115台币、续创12年来新高，且盘中市值更推升逾3兆大关，再度创下台股新纪录。

--南韩降息恐引发热钱转袭新台币。外资昨日汇入逾5亿美元，让台币盘中劲升1.74角，尾盘央行出重手干预，新台币猪羊变色，终场转为贬值1分，以29.51元收盘。据了解，央行近期可能启动大规模金检，避免热钱带动的新台币炒汇风再起。

*经济日报：

--主要央行掀起降息竞赛，南韩昨日无预警调基准利率1码，中央银行副总裁杨金龙立即主动表达立场，强调货币政策将维持3月底理监事会的适度宽松基调，〞直到6月底的下季理监事会前〞。

--睽违三年，两岸租税协议即将重启谈判。财政部长张盛和昨日指出，双方好事已近，〞两岸租税协议将有机会签署，两岸已没什么歧见〞，特别是为数众多但透过第三地间接投资大陆的台商，亦有可能被纳入两岸租税协议的轻税保障对象。

--国宝人寿介入龙邦国际兴业经营权之争，金管会大动作派人进驻国宝人寿，展开专案金检，并暂时冻结重大决策及资产处分，以确保公司现金流量。金管会强调，会以最快速度作出最严格的处分，包括撤换负责人等。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。