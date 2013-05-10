香港个股：华润电力称以42.9亿港元收购一风场项目，与华润燃气恢复买卖

路透香港5月10日 - 香港华润电力控股有限公司 周五公告称，以42.87亿港元收购一中国的风场项目.该公司并宣布与华润燃气 的合并细节，两家股份今早恢复买卖。

华润电力在联交所发布公告称，该收购案符合公司提高可再生能源于整体发电燃料组合所占比重之策略。收购以现金支付，公司将以内部资源及借贷支付代价。

根据公告，该项目的运营权益风电装机容量为499.8兆瓦，预计将于2013年及2014年投产的在建权益风电容量为1,112.4兆瓦。华润电力至去年底的的运营权益风电装机容量为1,622兆瓦，占总运营权益装机容量6.4%。收购此项目将令装机容量增至逾2,120兆瓦。

华润电力同时公告与华润燃气的合并细节，双方将以换股合并，不涉及现金代价，每100股华润燃气将可换取97股新华润电力股份。

根据华润电力停牌前交易日收盘价25.40港元以及换股比例计算，华燃每股收购价相当于24.64港元，较该股最后交易日收盘价21.85港元溢价12.77%。

华润电力为存续公司，并更名为“华润能源控股有限公司”，以维持在恒生指数 成份股的地位。华润燃气将撤销上市地位。

两家公司于周一(6日)起开始停牌，“以待刊发关于华润电力与华润燃气的可能合并以在华润（集团）有限公司旗下建立一个统一的能源集团并于联交所上市的谈判之公告。” (完)

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欲浏览华润电力与华润燃气合并公告,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)