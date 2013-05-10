《中国报摘》--其他报纸重要消息5月10日

**上海证券报**

--中国国家发改委有关专家表示，市场主体多元化是LNG(液化天然气)发展的方向，未来民企有望参股投资目前被中石化、中石油和中海油垄断的LNG接收站项目。

--业内人士透露，中国移动 4G(第四代移动通讯)一期招标最快将在本月启动。

**第一财经日报**

--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民撰文指出，中国金融业的系统风险正在积累，受到的外部冲击越来越多，金融脱媒亦在加速，这些都要求中国金融业必须继续推进改革，而改革的出发点和目的，必须是坚持金融为实体经济服务。

--记者获悉，中金公司董事长李剑阁即将卸任，他新的岗位可能是赴申银万国证券任董事长，而中投公司监事长金立群将成为李剑阁的继任者。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，截至目前，温州地区通过法院处置的不良资产高达500亿元人民币，其中银行不良贷款286亿元。

--数位光伏企业人士证实，4月玻璃商会专门召开针对光伏企业欠款情况的会议，会后针对应收账款发函给各大光伏组件企业，要求还清玻璃货款。(完）