中国个股：国金证券正筹划收购香港一家证券机构，自周五起停牌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月10日 - 中国中型券商--国金证券 周五公告称，正在筹划在香港收购一家证券经营机构，基于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票自周五起停牌。
国金证券承诺，公司将尽快确定是否进行上述事项，将在股票停牌之日起五个工作日内公告并复牌。
国内不少券商已将香港作为其拓展海外业务的基地，例如申银万国、国泰君安、中金公司、中信证券 等已先后通过设立或借助收购，成立香港子公司。
国金证券周四收报16.04元，过去一个月累计上涨近6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。