中国房地产：保利地产4月实现签约逾94亿元，同比增长3.17%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月10日 - 中国大型房地产企业--保利地产 周四晚间公告称，今年4月销售继续保持增长态势，其中实现签约金额94.37亿元人民币，同比增长3.17%；同期实现签约面积80.14万平方米，同比增长11.45%。
公告并指出，前四个月，该公司实现签约面积365.32万平方米，同比增长69.30%；实现签约金额401.95亿元，同比增长67.39%。
保利地产同时公布的获得房地产项目显示，该公司通过挂牌方式取得长春市高新区创建街东侧地块，项目用地面积81,811平方米，成交总价约29,265万元。土地用途为商住用地。
金地集团 同日发布公告称，4月实现签约面积21.0万平方米，签约金额27.3亿元；今年累计实现签约面积86.4万平米，累计签约金额113.7亿元。
保利地产周四收报11.98元，最近一个月累计上涨1.6978%。金地集团收报7.23元，过去一个月累计上涨8.5586%。(完)
参看相关细节，请点选上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。