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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 08:56 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月10日-5月17日

路透5月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于5月10日-5月17日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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5月14日 AMC Q2 2013 安捷伦科技 0.67 17 0.78

5月15日 BMO Q4 2013 CSC 0.99 10 -0.14

5月15日 AMC Q3 2013 思科(Cisco Systems) 0.49 37 0.48

5月15日 BMO Q2 2013 Deere & Company 2.72 16 2.61

5月15日 BMO Q1 2013 Macy's, Inc. 0.53 17 0.43

5月16日 AMC Q1 2014 Autodesk, Inc. 0.45 19 0.47

5月16日 AMC Q2 2013 应用材料(Applied Materials) 0.13 15 0.27

5月16日 20:30 Q1 2013 J C Penney Co Inc -0.86 11 -0.25

5月16日 AMC Q1 2013 Nordstrom 0.76 23 0.70

5月16日 11:00 Q1 2013 Kohl's Corp. 0.58 20 0.63

5月16日 BMO Q1 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.15 22 1.09

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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