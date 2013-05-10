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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 09:04 BJT

韩国汇市：韩元兑美元触及一周低点，公债下跌

美元兑日圆隔夜升穿关键阻力位100日圆，促使韩国企划财政部发出关于日圆下跌速度的最新警告。

韩元兑日圆今年迄今上涨逾12%，令人担心出口商可能因为失去价格竞争力而受到冲击。

韩国综合股价指数 下跌0.8%，报1,964.13点。

6月三年期公债期货 下降0.06点，报106.94。

0040GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,100.0 1,091.0

日圆/韩元 10.9121/192 11.0460/514

韩国公债期货* 106.94 107.00

韩国综合股价指数 1,964.13 1,979.45

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注：* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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