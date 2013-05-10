《香港报摘》--经济日报5月10日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--环球两大中资ETF(交易所买卖基金)一周吸10亿港元，外资看俏国指。基金：部署长线吸纳。 * 其他: --银河证券(新股编号： )及中石化炼化(新股编号： )两大重磅股招股，新股市场即热闹起来。市场消息指，凭着海通国际及国泰君安共30亿元孖展，银证公开发售部分已超购2倍多，间接为今日招股的中炼化造势。 --玖龙纸业 本周初突宣布“三年计划”，包括重启搁置逾四年的越南项目。对于产能过剩及财务负担两大市场关注点，玖纸董事长张茵回应指，“产能都是跟随着市场需求在走”、“财务费用也一直往下降”。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。