《香港报摘》--经济日报5月10日

--环球两大中资ETF(交易所买卖基金)一周吸10亿港元，外资看俏国指。基金：部署长线吸纳。 * 其他: --银河证券(新股编号： )及中石化炼化(新股编号： )两大重磅股招股，新股市场即热闹起来。市场消息指，凭着海通国际及国泰君安共30亿元孖展，银证公开发售部分已超购2倍多，间接为今日招股的中炼化造势。 --玖龙纸业 本周初突宣布“三年计划”，包括重启搁置逾四年的越南项目。对于产能过剩及财务负担两大市场关注点，玖纸董事长张茵回应指，“产能都是跟随着市场需求在走”、“财务费用也一直往下降”。(完)