版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 09:07 BJT

《香港报摘》--经济日报5月10日

* 要闻版头条:

--环球两大中资ETF(交易所买卖基金)一周吸10亿港元，外资看俏国指。基金：部署长线吸纳。 * 其他: 　　--银河证券(新股编号： )及中石化炼化(新股编号： )两大重磅股招股，新股市场即热闹起来。市场消息指，凭着海通国际及国泰君安共30亿元孖展，银证公开发售部分已超购2倍多，间接为今日招股的中炼化造势。 　 --玖龙纸业 本周初突宣布“三年计划”，包括重启搁置逾四年的越南项目。对于产能过剩及财务负担两大市场关注点，玖纸董事长张茵回应指，“产能都是跟随着市场需求在走”、“财务费用也一直往下降”。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐