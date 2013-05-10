《香港报摘》--信报5月10日

* 要闻版头条:

--内地公布上月工业生产者价格指数(PPI)按年跌2.6%，创6个月最大跌幅，跌幅大于预期，投资者担心内地复苏乏力，恒指 四连升后回吐。虽然大市上升乏力，却见资金再追捧高息股。 * 其他: --受到政府连番辣招打压下，楼市出现回调。差饷物业估价署昨公布最新数字，香港私人住宅首季楼价按季增5.1%，按季升势放缓，期内的3月份按月计更微跌。 --商舖交投转静，惟舖位租金表现仍然企稳。市场消息指铜锣湾一商场铺位现时由服装品牌Bauhaus以每股110万港元租用，但该铺位由周大福 以约200万港元抢租，尺租由652港元大幅升至1,186港元，加幅80%。

--港铁 重申有信心高铁在不超支、不延期情况下在2015年完工，并计划在未来12个月推出四个地产项目，包括日出康城、大围站、天水围天荣站，以及现正招标的朗屏站南项目。(完)