《香港报摘》--信报5月10日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--内地公布上月工业生产者价格指数(PPI)按年跌2.6%，创6个月最大跌幅，跌幅大于预期，投资者担心内地复苏乏力，恒指 四连升后回吐。虽然大市上升乏力，却见资金再追捧高息股。 * 其他: --受到政府连番辣招打压下，楼市出现回调。差饷物业估价署昨公布最新数字，香港私人住宅首季楼价按季增5.1%，按季升势放缓，期内的3月份按月计更微跌。 --商舖交投转静，惟舖位租金表现仍然企稳。市场消息指铜锣湾一商场铺位现时由服装品牌Bauhaus以每股110万港元租用，但该铺位由周大福 以约200万港元抢租，尺租由652港元大幅升至1,186港元，加幅80%。
--港铁 重申有信心高铁在不超支、不延期情况下在2015年完工，并计划在未来12个月推出四个地产项目，包括日出康城、大围站、天水围天荣站，以及现正招标的朗屏站南项目。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。