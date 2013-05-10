国际油市:原油期货下跌，因中国数据疲弱

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比增幅高于预期，工业生产者出厂价格指数(PPI)连续14个月下降，损及中国需求的前景。

美国上周初请失业金人数降至近五年半最低水平，缓解对经济突然放缓的担忧。

地缘政治形势持续紧绷，也限制了油价跌势。真主党领袖纳斯鲁拉(Sayyed Hassan Nasrallah)称，叙利亚将回应以色列空袭大马士革周边的攻击。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻