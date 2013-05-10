国际油市:原油期货下跌，因中国数据疲弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中国4月居民消费价格指数(CPI)同比增幅高于预期，工业生产者出厂价格指数(PPI)连续14个月下降，损及中国需求的前景。
美国上周初请失业金人数降至近五年半最低水平，缓解对经济突然放缓的担忧。
地缘政治形势持续紧绷，也限制了油价跌势。真主党领袖纳斯鲁拉(Sayyed Hassan Nasrallah)称，叙利亚将回应以色列空袭大马士革周边的攻击。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。