G7会议：将讨论各国央行可为提振全球经济做的努力

* 英国财政大臣欧思邦将主持两日会议

* 焦点议题为央行提振全球经济的努力

* 会议亦将讨论银行监管和逃漏税议题

* 部分官员质疑在IMF会议一个月后召开G7会议的意义

记者 David Milliken/William Schomberg 编译 王冠中

路透伦敦5月10日 - 七国集团(G7)财长和央行总裁周五稍后将在英国举行会议，讨论各国央行是否能采取更多举措来提振脆弱的全球复苏。

G7财长和央行总裁看来不太可能在修复疲弱全球经济上开疆破土，因三周前甫于国际货币基金组织(IMF)召开过会议。

但本次会议主席英国财政大臣欧思邦热切希望同僚们将焦点放在央行上，探讨在多数政府致力减支和增税的情况下，央行还能做些什么还协助成长。

“要藉这个机会来检视货币政策还能如何支持复苏，同时仍良好控制中期通胀预期，”欧思邦称。

英国财政部表示，周五和周六的会议也可能会关注银行监管、逃漏税和自由贸易等议题。

和上月的IMF会议一样，德国可能再次面临给予欧元区银行业联盟更多支持的压力。该计画可协助强化欧元区，但德国担心自身可能要为未来的银行业纾困负担更多资金。

尽管计画的第一阶段--在欧洲央行体系下创建单一银行监管机构--看来会在2014年中到位。但第二阶段--设立处理倒闭银行的机构和基金--则存在疑虑。而第三阶段--设立单一存款保险机制--的前景则更为渺茫。

但欧思邦仍将推促G7同僚设立处理倒闭银行的机制，就算是先前被认为“太大而不能倒”的银行。

部分官员表示，他们不知道为何主席国英国会在IMF会议结束后这么快就召开G7会议。

但欧思邦称，和20国集团(G20)会议比起来，规模较小的非正式会议仍有其价值。

一名美国官员表示，华府方面将继续呼吁欧洲致力提振需求，同持继续关注日本的积极货币政策。日本的政策引发美国对于日圆贬值的担忧。

但加拿大财长费海提表示，他对于各国在缩减撙节措施感到很遗憾。“我觉得决心已经削弱了，我认为这是个错误，”他说。“我希望能达成共识，我们需要双管齐下...同时进行财政整顿和诱发经济成长。”