欧洲金融：意大利银行业坏帐同比升幅创2011年12月以来新高

路透米兰5月9日 - 意大利银行业者3月坏帐按年增速创下2011年12月以来新高，显示该国在苦于20年来最长时间衰退之际，银行业者没有喘息空间。

意大利央行周四公布数据显示，3月银行业坏帐大增21.7%至1,310亿欧元(1,726亿美元)，2月则是按年增长18.6%。

按年增幅加大，恐将令投资人更加担心坏帐增幅没有办法如预期中地在上半年触顶。

央行同时公布对非金融业者的贷款下滑2.8%，2月时为下滑2.7%，这显示欧元区第三大经济体意大利的信用紧缩加剧。

3月民间存款较上年同期增加7%，表现仍相当稳健。

央行在另一份报告中指出，国内银行业者进一步增持亿大利公债，持仓金额从2月的3,516亿欧元增至3月的3,630亿。