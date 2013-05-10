欧洲金融：意大利银行业坏帐同比升幅创2011年12月以来新高

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透米兰5月9日 - 意大利银行业者3月坏帐按年增速创下2011年12月以来新高，显示该国在苦于20年来最长时间衰退之际，银行业者没有喘息空间。
意大利央行周四公布数据显示，3月银行业坏帐大增21.7%至1,310亿欧元(1,726亿美元)，2月则是按年增长18.6%。
按年增幅加大，恐将令投资人更加担心坏帐增幅没有办法如预期中地在上半年触顶。
央行同时公布对非金融业者的贷款下滑2.8%，2月时为下滑2.7%，这显示欧元区第三大经济体意大利的信用紧缩加剧。
3月民间存款较上年同期增加7%，表现仍相当稳健。
央行在另一份报告中指出，国内银行业者进一步增持亿大利公债，持仓金额从2月的3,516亿欧元增至3月的3,630亿。
这是1998年6月开始统计此数据以来的新高，且较2012年3月数据大增近25%。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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