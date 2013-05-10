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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 09:36 BJT

香港股市：开盘持平，华润电力复牌后下滑

路透香港5月10日 - 香港股市周五开盘持平，华润电力 复牌后大跌5.3%，此前该公司宣布与华润燃气 合并。

恒生指数 开盘持平于23,213.6点，恒生国企指数 亦平开。(完)
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