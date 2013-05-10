全球金市：美国期金受美元走强影响下滑超1%,黄金ETF持仓略增

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美国6月期金 一度触及日低每盎司1,452.30美元，0050GMT时，报1,453.80美元，下跌14.80美元。期金本周料将为三周来首次周线下跌，但上市交易基金(ETF)持金量小增，可能暗示人气有所转变。
“美元走强令金价承压。但今早见到黄金ETF持金量增加，这可能是过去50天以来首见，”南非标准银行东京分行主管Yuichi Ikemizu表示。
“我认为这对黄金可能是个很有利的迹象。黄金或许已经触底了。 如果ETF的卖出停止，那么金价自然就会开始往上。”
现货金 报1,454.76美元，下跌了2.94美元。
现货金和美国期金在4月16日跌至约1,321美元，为逾两年来最低水准，此前对央行抛售黄金的担忧，加上金价跌破1,500美元带动一波跌势，令投资人大吃一惊，促使其削减ETF仓位。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 表示，周四持金量增加0.26%，至1,054.18吨，周三时为1,051.47吨。但持金量仍接近四年低位。
日圆贬值拉抬了东京工业品交易所(TOCOM)期金 升至4月中旬以来最高水准。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。