《香港报摘》--其他报纸重要消息5月10日

* 明报

--政府拟收回本地电讯商持有的部分3G频谱重新拍卖。电盈 主席李泽楷首度表明，一旦收回势必提高现时的手机月费。据了解，通讯事务管理局办公室已聘请独立顾问研究收回频谱后对流动通讯网络的影响，最迟于10月前有结论。

--市场消息指，截至周四(9日)，外管局已分别向华夏、南方、嘉实、华安和汇添富5家中资基金公司各批出20亿元人民币的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度，并全部用于发行RQFII ETF产品。

--面对金管局提高按揭风险加权比率下限，有银行近期逐步调低按息。汇丰 及恒生 职员强调，实际息率要视乎个别个案而定。星展(香港)证实，向丰盛理财客户提供最低最优惠利率(P)减3.1厘，实际按息2.15厘。 * 星岛日报

--据悉，广东南方报业集团董事长杨健将空降香港，担任中联办副主任，主管宣传工作。另外，曾任惠州市长的中联办新界工作部副部长李汝求升任社团联络部部长，港岛工作部副部长刘林则升任新界工作部部长。

--金融管理局将于下周三(15日)举行简报会，向证券经纪和配售银行讲解通胀挂鈎债券(iBond 3)的发售详情。市场估计，此批iBond应在6月出台。 * 苹果日报

--券商麦格理发表研究报告，引述长实 高层看淡楼市的言论，包括预计楼价下跌一成至两成，并指公司将于跌市之中减价售楼。

--大新银行 推出巿面上最低息的定按计划，1至3年期定按息率介乎1.68厘至2厘，定息期后息率为最优惠利率(P)减2.9厘，以目前该行P为5.25厘计，实际息率仅2.35厘。 * 东方日报

--方兴地产 及新城控股 公布，未计及一级开发项目，方兴地产4月录得销售额7.69亿元人民币，新城则录得9.79亿元人民币。

--消息透露，搜狐旗下搜狗正寻求出售，目前百度 、360、腾讯 均在竞购，其中360竞购最为积极，但是百度出价更高，目前谈判正在进行中。消息指360出价约为14亿美元。

--联交所股权资料，李宁 执行董事张志勇，在本月2日、3日及6日，再减持共265.25万股，每股均价4.03港元、3.965港元及3.987港元，合共套现逾1,000万港元，持好仓降至1.53%。 * 文汇报

--雅居乐 宣布，以总代价6.4亿元人民币，取得江苏省南京市高淳区4幅相连商住地块之土地使用权。

--莱坊董事及大中华研究及谘询部主管林浩文预料，今年的住宅交投量将下跌约10%，一般住宅价格将下跌约10%，而豪宅价格则轻微下跌约5%。 * 大公报

--欧舒丹 承认，早前去年年尾已收到国家质检总局通知，当局在一批船运的杏仁紧肤磨砂膏的铅含量超出当局标准，公司随后已将该批产品销毁，但强调该批产品从未在内地进行销售。

--金威啤酒 主席黄小峰表示，未来发展重点是将集团位于深圳罗湖区一幅占地面积8.7万平方米的土地，分三期发展为商业及住宅项目，投资额约36亿元人民币。另外集团会预留约10亿港元作购地等未来发展之用。(完)