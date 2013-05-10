澳洲央行：季度报告下调通胀预估，未就是否进一步降息提供指引

澳元 意外大跌应该会让澳洲央行松一口气。隔夜时段澳元兑美元跌至接近平价的10个半月低点。交易员称，澳元下跌不是因为基本面，而是受美元全线反弹影响。

也许澳洲央行意识到在影响本币汇率上无能为力，因此只是重申澳元从历史标准看仍然较高，尽管出口价格和利率下滑。

至于澳洲主要的出口市场，澳洲央行称，中国第二季经济增长略微减速，但仍符合该国官方目标。澳洲央行称，日本前景已经改善，尽管最近这些刺激措施效果如何还有很大不确定性。该央行认为，美国经济活动逐步改善。