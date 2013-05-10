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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 10:05 BJT

中国金融：工商银行行长将由易会满接替，彭纯回归交行做行长--消息

路透北京/香港5月10日 - 中国重要金融部门的掌门人更迭正在集中进行。二位消息人士透露，全球以资产计最大的银行－－工商银行 行长将于近日易人，由原副行长易会满接替；而现任汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。

消息人士并透露，另一位工商银行现任副行长李晓鹏将出任中投公司监事长。

另外，交通银行原行长牛锡明则升任交通银行董事长，接替此前已经调任国家开发银行 任董事长的胡怀邦。

“昨天较晚时候由中央开会决定的，应该很快就公布。”上述消息人士对路透称。

工行新闻处对此不予置评，交通银行回应称一切以公司公告为准。

二位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。 （完） (发稿 谢衡/张胜男; 审校 毕晓雯)
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