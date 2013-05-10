中国金融：工商银行行长将由易会满接替，彭纯回归交行做行长--消息

路透北京/香港5月10日 - 中国重要金融部门的掌门人更迭正在集中进行。二位消息人士透露，全球以资产计最大的银行－－工商银行 行长将于近日易人，由原副行长易会满接替；而现任汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。