中国金融：工商银行行长将由易会满接替，彭纯回归交行做行长--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京/香港5月10日 - 中国重要金融部门的掌门人更迭正在集中进行。二位消息人士透露，全球以资产计最大的银行－－工商银行 行长将于近日易人，由原副行长易会满接替；而现任汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。
消息人士并透露，另一位工商银行现任副行长李晓鹏将出任中投公司监事长。
另外，交通银行原行长牛锡明则升任交通银行董事长，接替此前已经调任国家开发银行 任董事长的胡怀邦。
“昨天较晚时候由中央开会决定的，应该很快就公布。”上述消息人士对路透称。
工行新闻处对此不予置评，交通银行回应称一切以公司公告为准。
二位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。 （完） (发稿 谢衡/张胜男; 审校 毕晓雯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。