《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增203亿台币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月31日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增203亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,932.15亿台币。上周存单发行量净减0.45亿台币。
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5/27 (一) 3,198.50 3,185.00 -13.50
5/28 (二) 1,273.00 1,269.50 -3.50
5/29 (三) 57.00 300.00 +243.00
5/30 (四) 2,619.25 2,599.25 -20.00
5/31 (五) 2,423.20 2,420.20 -3.00
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总计 9,570.95 9,773.95 +203.00
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5/27 (一) 52.50 20.00
5/28 (二) 44.50 10.00
5/29 (三) 30.00 10.00
5/30 (四) 18.00 11.00
5/31 (五) 95.00 16.00
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总 计 240.00 67.00(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。