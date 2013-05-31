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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 16:59 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增203亿台币

路透台北5月31日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增203亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,932.15亿台币。上周存单发行量净减0.45亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5/27 (一) 3,198.50 3,185.00 -13.50

5/28 (二) 1,273.00 1,269.50 -3.50

5/29 (三) 57.00 300.00 +243.00

5/30 (四) 2,619.25 2,599.25 -20.00

5/31 (五) 2,423.20 2,420.20 -3.00

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总计 9,570.95 9,773.95 +203.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5/27 (一) 52.50 20.00

5/28 (二) 44.50 10.00

5/29 (三) 30.00 10.00

5/30 (四) 18.00 11.00

5/31 (五) 95.00 16.00

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总 计 240.00 67.00(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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